Ederson sai mal e Cornet abre o placar para o Lyon

O favoritismo do Manchester City diminuiu logo aos 26 minutos do jogo deste sábado contra o Lyon pelas quartas de final da Champions League.

A bola entrou no gol dos ingleses em finalização de Maxwel Cornet, que voltou a marcar contra os ingleses. O jogador marfinense já havia balançado três vezes as redes do time de Pep Guardiola nos confrontos da fase de grupos da temporada passada.

O lance começou no campo de defesa do Lyon com o goleiro Anthony Lopes abrindo o jogo pela esquerda, de onde Toko Ekambi recebeu um lançamento longo para chegar à área do Manchester City.

O jogador camaronês foi desarmado por Eric Garcia e a bola sobrou para Cornet. Ele vinha de trás e bateu de primeira aproveitando o mau posicionamento de Ederson, que havia saído do gol e deixou seu canto direito aberto.