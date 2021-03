'El Pistolero' e o paredão vão carregando o Atlético em direção ao título

Atlético de Madrid e Alavés se enfrentaram nesse domingo no Wanda Metropolitano pela 28º rodada do Campeonato Espanhol.

Eliminado da Champions no meio de semana pelo Chelsea, agora o Atlético de Simeone mantém o foco exclusivamente em LaLiga. Pressionado após a vitória do Real Madrid diante do Celta (1-3) o time 'colchonero' precisava vencer a todo custo para manter a distância. O Alavés, por sua vez, luta desesperadamente contra o rebaixamento.

Quando a bola rolou, o Atlético rapidamente tomou conta do meio de campo, garantiu a posse, mas sofreu com a dura marcação do Alavés, que jogava por uma bola.

Esse era um jogo de paciência para o time do Cholo e as primeiras oportunidades demoraram bastante em aparecer. Somente aos 40' o Atlético levou perigo real ao gol de Pacheco, quando Suárez partiu no meio de quatro marcadores e bateu firme, mas a bola passou tirando tinta da trave.

Já no segundo tempo, a estrela de Luis Suárez não demorou a brilhar. Aos 52', Trippier recebeu de Llorente e fez o cruzamento para o uruguaio que se antecipou e desviou de cabeça para as redes!

O segundo só não saiu minutos depois devido a uma defesaça do goleiro Pacheco. Trippier foi até a linha de fundo e cruzou para a chegada de Llorente, que soltou uma bomba! Pacheco se esticou todo e fez a defesa, a bola explodiu no travessão e foi afastada pela defesa.

O Alavés só chegava ao ataque quando a dupla Pellistri-Joselu funcionava. O camisa '9' do Alavés era o mais perigoso, buscando o gol sempre que podia, mas sem sucesso.

Já na reta final da partida, em um lance bobo, o Atlético por pouco não colocou tudo a perder. Savic dividiu com Rioja dentro da área e o jogador do Alavés caiu reclamando de uma cotovelada. O VAR entrou em ação, o árbitro foi rever o lance no monitor e voltou marcando a penalidade.

Aos 85', Joselu foi para a cobrança. O atacante bateu forte, mas Oblak acertou o canto com um lindo salto e fez uma defesa espetacular. O artilheiro e o goleiro vão carregando os 'colchoneros' ao caminho do título.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chegou aos 66 pontos e mantém a sua vantagem em relação aos seus perseguidores Real Madrid (60) e Barcelona (59). Já o Alavés continua na 19º com 23 pontos.

Na próxima rodada, após as datas FIFA, o Atlético visita o Sevilla (4º), enquanto o Alavés recebe o Celta de Vigo (11º).