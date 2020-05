Ele violou confinamento... mas tirou foto com policiais e foi perdoado!

Não se pode sair no México e Elias Hernández fez isso. Essa ação deveria ter trazido uma sanção administrativa e rendeu apenas algumas fotos.

O jornal 'Goal' relatou que o jogador de futebol da Cruz Azul foi parado por agentes de segurança enquanto estava a caminho de León para ver sua família e passar o confinamento nesta região do país.

Elías saiu do carro e as autoridades viram quem ele era, então várias fotos foram tiradas com ele, esquecendo qualquer protocolo de segurança e se reunindo para tirar a foto.

Sua esposa, Arianna García, postou o momento em seu story no Instagram, publicada em toda a mídia do país. "Está tudo bem", ela escreveu depois que ela e o jogador violaram as regras.