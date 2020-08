Elton exalta gols e briga por titularidade no Sport

O Sport iniciou neste fim de semana sua caminhada no Campeonato Brasileiro da Série A. Na Ilha do Retiro, enfrentou o Ceará e venceu por 3 a 2, com dois gols marcados por Elton.

O atacante abriu o placar após cruzamento de Patric, e colocou a bola dentro do gol com cabeçada aos 19 minutos to primeiro tempo. Aos 33, ampliou em cobrança de pênalti. Os anfitriões tiveram ainda um terceiro gol com Jonatan Gómez e os visitantes descontaram com Cléber e Victor Jacaré.

Após a partida, o goleador do dia comemorou a atuação. “Centroavante é sempre bom fazer gols, né? Graças a Deus estou tendo a sorte e o privilégio de ajudar a minha equipe fazendo gols. A gente sabe que o Brasileirão é difícil, vai ter vários jogos difíceis na briga por posições, cada partida vai ser acirrada e isso é bom. Nosso elenco é forte, elenco que todo mundo está focado”, afirmou.

Confira vídeo com o depoimento de Elton sobre a briga por um lugar entre os titulares no setor ofensivo do Sport, que visita o Vasco da Gama às 20h da quinta-feira pela segunda rodada do campeonato. O Ceará recebe o Grêmio na quarta às 21h30.