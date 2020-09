Em jogo maluco, Boschilia e Abel Hernández garantem vitória do Inter

Depois de alguns meses a bola voltou a rolar pela Libertadores, e hoje foi a vez do Internacional receber o América de Cali no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A partida foi bem intensa na capital do Rio Grande do Sul. Logo no primeiro minuto do jogo, o colorado abriu o placar com Abel Hernández. Uendel fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área, Abel Hernández se antecipou ao marcador e desviou de cabeça para as redes.

E não demorou para sair o segundo. Aos 18', em mais uma jogada que começou pela esquerda, a bola chegou em Boschilia, que chutou duas vezes para marcar o segundo do colorado.

Parecia que a partida seria decidida já no primeiro tempo, mas o futebol é uma caixinha de surpresas. O América de Cali, que não vinha tendo tantas oportunidades, soube aproveitar a chance que teve. Vergara recebeu dentro da área e bateu cruzado sem chances para Marcelo Lomba. Bobeada da defesa do Inter!

Não deu tempo nem de comemorar! Na jogada seguinte o Inter marcou o terceiro, mais um de Abel Hernández! Nonato cobrou o escanteio, Lindoso desviou de cabeça e a bola bateu no travessão, na volta Abel empurrou para as redes!

O time gaúcho foi com muita tranquilidade para o intervalo, mas isso é Libertadores e tranquilidade é uma palavra que não existe nessa competição.

Isso porque o primeiro tempo do Internacional quase perfeito Internacional, foi praticamente ofuscado pela terrível segunda parte. Aos 48', após cobrança de falta, Torres desvia de cabeça e a bola explode no travessão, mas no rebote Ramos manda para as redes de Lomba!

O time visitante cresceu e partiu pra cima em busca do empate. E o encontrou aos 76 minutos com Moreno, que tinha acabado de entrar. Moreno recebeu de Vergara e bateu na saída de Lomba para deixar tudo igual no marcador.

Quando parecia que o Inter tinha deixado a vitória escapar, Boschilia conta com um pouco de sorte e garante os três pontos do colorado. Boschilia chutou de fora da área, a bola desvia e engana Chaux!

Com o resultado, o Inter chega aos sete pontos conquistados e continua na liderança da tabela. Na próxima quarta-feira tem Gre-Nal no Beira-Rio pela 4º rodada da Libertadores.