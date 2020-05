Emery pode estar perto de voltar ao Valencia

O jornal 'Marca' garante que o Valencia possa entrar em contato com Unai Emery para a próxima temporada, apesar do contrato de Albert Celades com a equipe 'che' durar até junho de 2021.

O meio mencionado acima garante que a opção para o treinador basco retornar ao banco do Mestalla continua crescendo. "O entorno do futebol profissional no qual o técnico esteve associado nos últimos anos o 'colocou' no Valencia por situações que surgiram".

"Pessoas que pertenceram ao círculo do basco e que não hesitam em posicioná-lo perto de Valência", acrescenta. Tudo isso enquanto o próprio Emery está correndo para voltar à LaLiga, aumentando assim os rumores.

De 2008 a 2012, Emery esteve à frente do banco de Valencia, um longo período de quatro anos que não era visto em Mestalla desde o início dos anos 70.