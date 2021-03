Empresário de Rafinha chega ao Rio para acelerar negociação com o Flamengo

A negociação entre Flamengo e Rafinha caminha para um desfecho nos próximos dias. Lincon, um dos agentes do jogador, já desembarcou no Rio de Janeiro e vai se reunir com os dirigentes do time carioca para resolver o entrave financeiro.

Rafinha aceitou o salário e o tempo de contrato oferecido pelo Flamengo, mas ainda não chegou a um acordo referente as luvas. O pedido do atleta, que deseja receber o montante diluído nos salários, foi considerado acima do orçamento do clube, que além disso, pretende fazer o pagamento ao término do vínculo. As duas partes entendem que as diferenças podem ser ajustadas.

Rafinha, que não esperava que a negociação se estendesse, voltou a treinar por conta própria com um persona trainer. O atleta de 35 anos está sem clube desde que deixou o Olympiakos, da Grécia,no início de fevereiro.