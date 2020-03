Enderson pede reforços com perfil de Série A ao Cruzeiro

Recém chegado ao Cruzeiro, o técnico Enderson Moreira foi apresentado à distância nesta quinta-feira (26) e falou de um pedido especial que fez à diretoria celeste.

Na primeira entrevista como técnico do time mineiro, Enderson traçou o perfil dos reforços que pretende para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele quer a contratação para posições pontuais e disse que o clube não pode perder a identidade de um clube da elite brasileira.

Para isso, o treinador, ex-Ceará, pretende ter a contratação de jogadores de Série A, mas que possam disputar a Série B. "Não quero trazer jogadores que tenham perfil apenas para uma Série B, quero trazer jogadores com perfil da Série A, que possam participar muito bem de uma Série B, é importante que a gente tenha esse perfil", disse o novo comandante cruzeirense.

Na entrevista de apresentação ele ainda falou sobre o momento difícil pelo qual o Cruzeiro está passando e sobre a necessidade de o clube voltar à elite do Brasil: "Todos sabem da responsabilidade de voltar e voltar sem sustos. Sei muito bem daquilo que me espera, das cobranças, do que está por vir. Tenho consciência que não vai ser fácil", disse, reforçando que suas expectativas estão altas.

Enderson, quando jogador, foi das categorias de base do Cruzerio e, por isso, mesmo vivendo uma boa fase no Ceará, disse que não podia deixar os mineiros não mão em um momento como este que estão vivendo.