"Eric García nos disse que não quer renovar com o City"

Pep Guardiola apareceu diante da imprensa em uma coletiva de imprensa virtual para avaliar o importante confronto que o Manchester City enfrentará contra o Real Madrid na sexta-feira, 7 de agosto.

Os ingleses são claramente favoritos para chegar às quartas de final da Liga dos Campeões, pois chegam com uma vantagem de 1-2 no placar, resultado alcançado na partida de ida, no Bernabéu.

Pep insistiu em quão perigoso o Real Madrid, um time que terminou como campeão da LaLiga, sempre é: "Não jogamos há muito tempo. É um jogo diferente e será em casa, embora sem nossos fãs. Vamos tentar fazer o melhor".

"Estamos prontos para vencer a Liga dos Campeões"

Sobre a fragilidade defensiva de sua equipe, ele explicou: "Mais do que não sofrer gols, é como eles foram. Existem gols que poderíamos ter evitado e deveríamos. Cometer erros nesta competição te prejudica muito. Anos atrás, cometemos esses erros e sabemos disso. Se queremos ir longe na Liga dos Campeões, temos que melhorar nesse sentido".

A imprensa questionou Pep sobre a rivalidade contra o Madrid por sua conexão com o Barcelona: "Jogar contra o Real Madrid ou não, sempre serei do Barcelona. Faz parte de quem eu sou. Quando joguei com o Bayern contra o Madrid ou o Barcelona, ​​eu queria ganhar, mas não ganhei. Não me concentro nesses aspectos, mas em vencer o Madrid".

Em relação ao futuro de Eric García, Guardiola confirmou seu desejo de sair: "Ele nos disse que não quer prorrogar o contrato com o City. Ele tem um ano e depois disso... Queríamos estendê-lo, mas ele não, então ele vai jogar em outra equipe".

Pep também teve tempo para falar sobre a condição física de Agüero: "Ele está em Barcelona, ​​está melhorando. Está melhor do que pensávamos e esperamos que possa estar conosco, mas não sabemos".

Durante a coletiva de imprensa, um jornalista perguntou ao treinador do City se Benzema está à altura de Leo Messi: "Ele é um jogador incrível. Desde que jogou pelo Lyon. Desde que ele estava em Barcelona até agora, 20 jogadores lançaram o jogo. A mesma pergunta se ele está no nível de Messi. Ele é mais um na lista. "

Perguntado por Zidane, ele afirmou: "Quando você controla de um lado, eles saem do outro. Eles são muito bons, mas vamos tentar vencer. Temos pouca memória da partida de ida. Vimos os jogos após a paralisação, ver como estar e falar muito sobre nós mesmos. O que é preciso fazer para tentar vencê-los".