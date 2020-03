Espanha suspende futebol por tempo indefinido

Por meio de um comunicado, a RFEF comunicou que suas competições e as da LaLiga (Primeira e Segunda Divisão) estão suspensas por tempo indeterminado, já que as autoridades de saúde ainda não garantem as condições para seu retorno seguro diante da pandemia de coronavírus.

Anteriormente, o prazo era até aproximadamente o final de março, mas com a chance de ser prorrogado dependendo da evolução da situação. Com o desenvolvimento dos problemas de saúde no país, ficou clara a necessidade de parar tudo sem uma data de retorno.

"O Comitê de Monitoramento previsto no atual Acordo de Coordenação RFEF-LaLiga concorda em suspender as competições de futebol profissional até que as autoridades competentes do Governo da Espanha e da Administração Geral do Estado considerem que podem ser retomadas sem implicar riscos à saúde", começa a nota.

"Tanto RFEF quanto LaLiga querem mostrar sua maior gratidão pública a todos aqueles que estão dedicando seus maiores esforços para fornecer serviços essenciais aos espanhóis e também queremos mostrar nossa lembrança sincera por todas as vítimas. Um abraço caloroso do mundo do futebol para todas famílias que estão perdendo entes queridos", acrescenta o anúncio.

Essa decisão ocorre horas depois que o governo da Espanha comunicou sua intenção de estender o estado de alarme por mais duas semanas, pelo menos até 11 de abril, com o confinamento que foi mantido no país desde o decreto de 14 de março.

Os dados divulgados na manhã desta segunda-feira falam de 33.089 infectados com coronavírus na Espanha, o que significa um aumento de mais de 4.500 em relação ao domingo, e o número de mortos é de 2.182. Por outro lado, o total curados é de 3.355. Nas UTIs, estão 2.355 pessoas.