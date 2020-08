'ESPN': Messi, três anos no City e aposentadoria na MLS

O Manchester City avança na operação por Leo Messi. Na argentina tratam como algo "iminente", de acordo com a 'TyC Sports'. Já a 'ESPN' traz até alguns detalhes de um possível contrato.

O camisa '10' assinaria por três anos com o Manchester City de Pep Guardiola, com o objetivo de repetir a fase dourada vivida por ambos no Barcelona. E após esse período o atacante teria mais dois anos no New York City, equipe comandada pelo mesmo grupo do City.

Nas últimas horas também ganhou força a possibilidade do City encontrar um espaço para Luis Suárez por pedido de Leo Messi. O projeto inglês agrada e muito ao rosarino.

Enquanto isso, o Barcelona prega o diálogo e tenta convencer o argentino a ficar. Mas Ramón Planes deixou claro que o clube não pretende liberar o jogador assim tão fácil.