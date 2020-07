"Essa pergunta você não faz a Klopp ou a Guardiola"

José Mourinho chamou a atenção novamente durante a última coletiva de imprensa após a vitória de seu time por 1-3 no St James' Park contra o Newcastle United de Rafa Benítez.

O treinador português, por videoconferência, teve um pequeno desentendimento com um dos jornalistas e o acusou de não ter o mesmo tratamento com ele quando se trata de fazer perguntas, assim como com outros técnicos 'top' da Premier League.

"Você sempre faz essa pergunta para mim, mas nunca ouvi você perguntar a Lampard (Chelsea), Klopp (Liverpool) ou Pep (City)", começou Mourinho depois de ser questionado sobre sua escalação.

"Você nunca pergunta a Lampard sobre Hudson-Odoi quando ele coloca Pulisic. Quando Pep deixa Bernardo Silva no banco, você não pergunta sobre ele. Parece que eu sou o único treinador que precisa fazer 15 jogadores começarem jogando. Se houvesse colocado Bergwijn, você me perguntaria o que Lucas Moura tem que fazer para jogar", disse o treinador português.

Agora, apesar das brigas com a imprensa, Mourinho e os deles devem dar tudo de si no que resta da Premier League, já que o Tottenham disputará sua presença na Liga Europa na próxima temporada nos próximos dois jogos.