Estádio do Benfica terá público contra o Standard Liège

A torcida do Benfica voltará a presenciar uma partida de seu time. Está liberado o retorno de público para acompanhar o duelo contra o Standard Liège, válido pela segunda rodada da fase de grupos Europa League.

O jogo está marcado para a próxima quinta-feira, quando as águias terão apoio nas bancadas para enfrentar os belgas. No entanto, há regras rígidas para quem quiser comparecer, conforme determinou o ministério da Saúde e a Direção-Geral da Saúde (DGS) em 17 de outubro.

Apenas 7,5% da capacidade do Estádio da Luz poderá ser ocupada e somente sócios do clube de Lisboa poderão comprar ingressos, com regras determinadas pela diretoria.

"A prioridade será estabelecida, tendo como primeiro critério a assiduidade aos jogos de futebol na época 2019/2020, e como segundo critério a antiguidade de lugar anual", comunicou o clube, que fará a venda exclusivamente por seu site.