"Estamos negociando com o Atlético e acho que Moussa já tem acordo com eles"

Após a saída de Diego Costa, o Atlético de Madrid intensifica sua busca por um reforço para o ataque e teria Moussa Dembélé como favorito para assumir a função.

O próprio Lyon não esconde essa possibilidade. Em entrevista, Juninho Pernambucano reconhece que há conversas em andamento entre os dois clubes.

"Sua saída neste mercado de inverno é uma possibilidade real. Moussa veio me encontrar, acha que é o momento de mudar de equipe, que perdeu um pouco da motivação", disse o dirigente brasileiro ao 'Télefoot'.

"Estamos negociando com o Atlético e acho que Moussa ja tem acordo com eles. Manter no time alguém que não quer ficar nos próximos cinco meses não é o ideal", acrescentou, deixando clara a tendência de saída.

'AS' avançou e garante que há acerto para um empréstimo com opção de compra não obrigatória. A operação custaria 35 milhões de euros.

Segundo o jornal espanhol, sua chegada em Madri é esperada para esta segunda-feira, quando deverá passar pelos testes médicos e assinar contrato. No entanto, isso depende das condições climáticas na Espanha, que vive dias de nevasca.

Aos 24 anos, Moussa Dembélé vive sua terceira temporada no Lyon, time com o qual soma 108 jogos (74 como titular), 45 gols e dez assistências. Antes, o atacante francês teve passagens por Fulham e Celtic.