"Estou feliz demais, realizado mesmo", diz Firmino sobre título

O Liverpool de Klopp voltou a fazer história! Ontem, após a derrota do Manchester City para o Chelsea (2-1), os 'reds' puderam soltar o grito de campeão engasgado há 30 anos.

Esse é o primeiro título inglês do Liverpool na era da Premier League. Roberto Firmino um dos grandes nomes dessa equipe falou sobre a emoção de ser campeão.

"Estou feliz demais, realizado mesmo. Deus é muito bom o tempo todo. Lutamos por esse título há muito tempo, que escapou por um ponto na última temporada. Agora ele veio de forma brilhante e merecida, para coroar essa geração do Liverpool, comandada por um treinador fantástico. A gente esperava por esse dia e ele chegou. Pena que com os portões fechados, sem a festa que nossos torcedores merecem", disse Firmino após o apito final entre Chelsea e City.

"Na era da Premier League, hoje a liga mais forte do futebol mundial, o Liverpool ainda não tinha conquistado o título inglês. E o torcedor esperava ansioso por esse momento. E essa conquista é deles, que nos empurram de uma forma impressionante, principalmente no Anfield. 'You'll Never Walk Alone' é de arrepiar, mexe até com os adversários. Embalou mais um título, o que faltava", completou.

"É legal ficar marcado na história de um dos maiores clubes do mundo, uma honra ajudar a elevar o nome do Liverpool. Depois das conquistas da Champions, da Supercopa e do Mundial, faltava mesmo a Premier League. Queria agradecer primeiramente a Deus e a toda minha família por mais esse momento. E também aos meus companheiros e a todos do clube por fazerem tudo isso acontecer e se tornar possível. Trabalhamos demais e fomos recompensados", concluiu.

Firmino chegou ao Liverpool em 2015 procedente do Hoffenheim. Na atual temporada são 45 jogos com a camisa 'red', 11 gols marcados e 12 assistências.