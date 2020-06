Antes de jogar na Alemanha, Ribéry teve passagens breves por Olympique de Marselha, Galatasaray, Metz, Stade Brestois e Boulogne.

Hoje, o atacante tem 37 anos e atua na Fiorentina, primeiro time após sua longa vida no Bayern de Munique, uma história que durou mais de 12 anos. Relembramos o primeiro jogo do francês no time da Bundesliga.