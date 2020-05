"Eu era titular e estava no meu melhor, mas perdemos a Liga e tive que sair"

O final do curto estágio de Tata Martino em Barcelona também significou o fim dos dias de Cesc Fàbregas na equipe do Barça.

O Barça não conseguiu vencer a LaLiga da temporada 2013-14 na frente de seus torcedores e esse resultado causou mudanças. Luis Enrique veio para a equipe, novos jogadores foram contratados... e também homens como Cesc tiveram que sair.

O jogador do Mônaco lembrou sua partida do seu amado Barcelona: "Na época, eu era titular de Tata Martino. Foi o ano em que mais joguei na minha carreira, cerca de 60 jogos por ano. Ganhei a vaga".

O Cesc focou no jogo que a Liga decidiu em 2014: "Xavi não jogou e perdemos o título da LaLiga depois de vencer e ter um gol anulado por impedimento sem a minha participação na partida. Tudo poderia ter mudado para que eu ficasse, mas perdemos a Liga devido a pequenos detalhes e eu tinha na cabeça seguir em frente".

O jogador, que foi ao Chelsea naquele mesmo 2014, comparou Neymar a Ronaldinho na conversa com 'Goal'. "Eles estão no nível. Neymar tem tudo para ser o melhor. Ele faz a diferença quando quer. Ele é um bom garoto fora de campo. Ele é como uma criança, ele é sempre feliz e desfruta", disse o ex-jogador do Barça.