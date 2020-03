Europa deve prolongar temporada, mas como ficarão os jogadores em fim de contrato?

Diante da pandemia do coronavírus que atinge o mundo todo, é provável que a temporada do futebol europeu se estenda para além do mês de junho. Isso pode causar um problema imenso para os jogadores que estão em fim de contrato.

Como em todas as temporadas, é comum que quando 30 de junho chega, muitos jogadores em toda Europa ficam sem contrato. Mas o que acontecerá? Os clubes não poderão contar com seus jogadores na reta final das competições? Essa pergunta merece ser feita mas ainda não há uma resposta.

E é sobre isso que a Fifa refletirá nos próximos dias. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, a entidade fará reuniões para encontrar uma solução cabível para esta situação inédita. A ideia é que não haja prejuízo para nenhuma das partes (tanto clubes quanto jogadores), tomando o cuidado de fazer tudo dentro das leis trabalhistas e desportivas.

Alguns grandes jogadores do futebol mundial podem ser afetados sobre a futura decisão da Fifa. Willian, no Chelsea, David Silva, no Manchester City, Edinson Cavani, no PSG e Zlatan Ibrahimovic, do Milan, são alguns nomes que encabeçam esta imensa lista.

A Europa está fechada para viagens internacionais não essenciais. São mais de 150 mil casos no continente e mais de 6 mil mortes por decorrência do coronavírus. Diversos campeonatos no continente estão suspensos, como uma medida preventiva para controlar o avanço da doença.