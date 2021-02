Everton é a 17ª vítima na sequência do Manchester City

Ninguém para o Manchester City. Nem mesmo conseguem empatar com o time de Pep Guariola, que venceu os últimos 17 jogos e sofreu apenas seis gols. A equipe já acumula 24 confrontos de invencibilidade.

A 17ª vitória seguida ocorreu nesta quarta-feira, quando os 'Citizen' visitaram o Everton em partida atrasada da 16ª rodada. Ainda antes do jogo, Kevin De Bruyne foi a boa notícia ao retornar de lesão. Também recuperado de problema físico, Fernandinho entrou no segundo tempo.

O placar foi aberto pelo City após assistência de Mahrez em cruzamento para Phil Foden marcar aos 32 minutos de um primeiro tempo que teve amplo domínio da equipe de Guardiola.

O Everton teve apenas uma finalização, que resultou no gol de Richarlison aos 37 minutos, quando o brasileiro pegou o rebote de um chuute de Digne e mandou com a coxa para dentro.

O Manchester City continuou ditando o ritmo da partida no segundo tempo e ampliou aos 63, com Mahrez recebendo passe de Bernardo Silva e chutando cruzado. Aos 77, Gabriel Jesus tocou para Bernardo Silva fechar o placar.

Com a vitória, o time de Pep Guardiola lidera com dez pontos de vantagem sobre o Manchester United e o Everton é o sétimo colocado, com 37 pontos.

A equipe de Carlo Ancelotti visita o Liverpool no próximo sábado pela 25ª rodada. Um dia depois, o Manchester City sai de casa para enfrentar o Arsenal.