Everton Ribeiro elogia zaga: "muito sólida" e líderes demonstram publicamente apoio a Rogério Ceni

O Flamengo deixou a ressaca pela eliminação na Copa Libertadores de lado e venceu o Botafogo por 1 a 0 pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O capitão Everton Ribeiro foi o responsável pelo gol que deu os três pontos ao time Rubro-Negro.

Na saída de campo, o camisa 7 fez questão de elogiar a atuação da dupla de zaga, formada por Rodrigo Caio e Gustavo Henrique.

"A gente sabe que ali na frente estamos errando acima do normal, mas graças a Deus a gente conseguiu caprichar em uma e sair na frente. A nossa zaga hoje foi muito sólida".

Este foi o primeiro jogo sob o comando de Rogério Ceni que o time Rubro-Negro não sofreu gols. Na reta final do jogo, Gustavo Henrique acabou expulso ao fazer uma falta em Lucas Campos, que tentava entrar na área em boas condições e cara a cara com Diego Alves. No jogador se mostrou bastante chateado pelo lance.

Antes da partida, os torcedores fizeram muitas criticas a escalação do zagueiro ao lado de Rodrigo Caio. Rogério Ceni, no entanto, gostou da atuação de Gustavo Henrique contra o Racing e dos treinos ao lado de Rodrigo Caio esta semana.

Ceni, inclusive, que já havia recebido apoio dos líderes do grupo durante esta semana, ganhou também demonstrações públicas após a vitória sobre o Botafogo. No final da partida, Filipe Luís correu em direção ao treinador e o abraçou bem em frente as câmeras.

No final do jogo, Filipe Luís de um grande abraço em Rogério Ceni... na entrevista, Everton Ribeiro disse que o treinador vem fazendo um trabalho excelente...

Na entrevista após o jogo, Everton Ribeiro também fez questão de exaltar o trabalho do treinador.

"O Rogério Ceni está fazendo um excelente trabalho e esse trabalho vem dando confiança para a gente buscar a liderança".

Desde que chegou ao Flamengo, Rogério Ceni tem sido muito cauteloso nas análises após os jogos. Depois das eliminações contra o São Paulo e o Racing, o treinador fez questão de exaltar o comprometimento e a vontade do elenco Rubro-Negro, algo que tem agradado muito aos jogadores. No final da partida contra o Botafogo, o discurso não foi diferente.

"O pacto que se tem aqui é com o Flamengo, claro que na figura de treinador deles eu me incluo nesse pacto. O que posso falar desses caras, quando o resultado nao é do que se espera, pode pensar que tem acomodação, isso nao existe aqui. Eles querem treinos, novas ideias. Eles gostam de informações, a gente passa os vídeos e eles têm o interesse de fazer o Flamengo campeão. O pacto maior que tem aqui é fazer o Flamengo campeão".

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (13), contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni terá uma semana livre para preparar a equipe que agora só disputa o torneio nacional.