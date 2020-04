Éverton Ribeiro vence Agüero no FIFA e torcida enlouquece!

Éverton Ribeiro campeão contra argentinos? Aconteceu de um jeito bem diferente que na final da Copa Libertadores de 2019 contra o River Plate, mas aconteceu de novo.

Não entendeu nada? A gente explica: o meia do Flamengo representou o Brasil no FIFA eNations StayandPlay Friendlies 2020, torneio de Fifa 20 que teve a grande final disputada neste sábado.

Éverton teve como parceiro no time brasileiro o jogador de videogame profissional Henrique Zezinho. A disputa pelo título foi contra a Argentina de Sergio Agüero (ele mesmo, o "Kun", artilheiro do Manchester City) e Yago, outro "gamer" profissional de FIFA.

Não faltou emoção no clássico sul-americano virtual. Zezinho e Yago empataram por 1 a 1 no duelo profissional. Éverton Ribeiro e Aguëro também empataram, por 2 a 2. Desta forma, o título foi definido no gol de ouro, e o meia do Fla, após o atacante do City pressionar bastante, levou a melhor graças a um gol de Cabrais.

Nas redes sociais, os flamenguistas não perderam a chance de comemorar mais uma conquista de Éverton "Miteiro" em 2020 e também brincaram com a "freguesia" dos argentinos.

Marilia Nery, esposa do meia do Fla, também comemorou a conquista dramática nos campos virtuais.

O FIFA eNations StayandPlay Friendlies 2020 foi disputado com cada player em sua casa, respeitando o isolamento social da quarentena causada pela pandemia de coronavírus.

Antes de vencer a Argentina, o Brasil de Zezinho e Éverton passou por Colômbia, Chile, Estados Unidos e Peru na competição.