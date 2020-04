Ex-goleiro de Chelsea e Inglaterra, Peter Bonetti morre aos 78 anos

Chesea anunciou a triste morte de uma das lendas de sua história, Peter Bonetti. Aos 78 anos, o ex-goleiro faleceu devido a uma doença não especificada que enfrentava há anos.

O clube lamentou a perda em comunicado publicado nas redes sociais: "um dos melhores jogadores de todos os tempos, uma super estrela". Não é de surpreender tamanha importância, já que falamos do segundo goleiro com mais jogos na história do Chelsea e detentor do recorde de jogos sem sofrer gols por quase três décadas, até Peter Cech o ultrapassou.

O próprio Pelé chegou a colocá-lo no nível de nomes como Yashin e Gordon Banks, impressionado com suas performances.

Bonetti foi um pilar da Seleção da Inglaterra, com a qual conquistou a Copa do Mundo de 1966. Também foi o goleiro inglês na Copa de 1970.