Ex-técnico de Odegaard: "Ele já é um jogador de alto nível"

O norueguês Martin Odegaard, um dos jogadores revelação da LaLiga, deveria jogar pelo Real Madrid na próxima temporada, de acordo com Leonid Slutski, seu treinador no Vitesse na última temporada.

"Estou certo de que Martin está pronto para jogar hoje no Real Madrid", disse Slutski, atual treinador de Rubin Kazan, à EFE em conversa por telefone desde o seu confinamento em Moscou.

Slutski está convencido de que o canhoto norueguês, que está emprestado à Real Sociedad, já é uma estrela nascente do futebol mundial e terá sucesso no time merengue.

"Ele não será; ele já é um jogador de futebol de alto nível. Ele é capaz de lutar por uma posição em qualquer time do mundo. Se Madrid lhe der a oportunidade, Martin acabará jogando", insiste.

O russo, que foi campeão da liga com o CSKA de Moscou e treinador de seu país na Euro 2016, estava definitivamente convencido de que Odegaard tem um nível para o Real Madrid quando viu nesta temporada os jogos que enfrentaram a equipe de Zidane e a Real Sociedad .

"Quando vi como ele jogou pelo Santiago Bernabeu, fiquei absolutamente convencido de que ele tem a qualidade individual de jogar pelo Madrid", explicou.

Na sua opinião, o norueguês de 21 anos é um jogador "universal", que pode jogar "quase em todas as posições na linha de ataque".

"O esquema do time não é um problema para ele. Ele pode jogar tanto de '10' como pelos lados, se possível, na direita. Não importa se é um 4-4-2 ou um 4-4-3. Procurando um defeito, o ideal é que fosse mais rápido. Falta um pouco de velocidade inicial, não é como o Mbappé", afirmou.

"É muito agradável participar do crescimento de Odegaard como jogador de futebol. Conversamos nesta semana e ele me disse que está muito feliz, tremendamente feliz na Real Sociedad, tanto com o time quanto na cidade", disse ele.

Em suas conversas, Odegaard fala muito bem dos colegas de equipe e de seu atual treinador na equipe basca.

"Ele se dá muito bem com seus companheiros de equipe, especialmente com Isak. Bem, é lógico, já que um é norueguês e outro sueco. Eles têm um tipo de irmandade escandinava. Ele está muito feliz por jogar na LaLiga e em um time como a Real Sociedad", acrescenta.

Por esse motivo, sobre a possibilidade de continuar por mais um ano em San Sebastián e adiar seu salto para a equipe de Madri, onde chegou como diamante bruto em 2015, ele prefere se abster.

"Está claro que o Real Madrid decidirá seu futuro com Martin no final da temporada. E se ele puder ficar mais um ano na Real Sociedad? Não sei. O que tenho certeza é que ele está pronto para jogar pelo Real Madrid no próxima temporada", disse ele.