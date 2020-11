VÍDEO: Fábio Sanches fala como foi conversa no Goiás antes de vitória sobre Palmeiras

O duelo entre alviverdes pela 22ª rodada acabou com placar de 1 a 0 para o time local, que precisou de um golaço de Miguel Figueira nos acréscimos para conquistar sua terceira vitória na competição. Nesta quinta-feira, o Esmeraldino visita o Fortaleza pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira no vídeo acima as palavras do zagueiro Fábio Sanches, que concedeu entrevista antes do jogo contra o time cearence e contou como foi conversa do Goiás antes de vitória do fim de semana. Ainda na lanterna, o Goiás soma 15 pontos e vê seus adversários mais próximos com cinco pontos de vantagem.