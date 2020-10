Fábio Santos elogia Cássio: "ele sabe da importância dele"

Fábio Santos foi apresentado nessa terça-feira pelo Corinthians. Entre em um dos temas abordados na sua entrevista coletiva foi a liderança do goleiro Cássio.

"Eu falei com Cássio, conversei com ele. É chover no molhado falar da história dele, é um dos maiores ídolos do clube, uma referência. Quanto maior o seu tamanho, maior a pressão em cima de você. Da mesma forma que quando você ganha é elogiado, quando perde acaba sendo mais cobrado. Estamos acostumados, vejo também com naturalidade esse desabafo do cara que quer vencer e não está acostumado com essa pressão individualizada. O momento do clube é difícil, e essa carga acaba sendo maior nos líderes. Ele sabe da importância dele para o clube, que é um cara amado pelos torcedores. Passando tudo isso, vai voltar a idolatria que o Cássio fez por merecer para ter", disse o lateral em entrevista coletiva.

Na primeira passagem, Fábio Santos foi campeão brasileiro (2011), campeão da Libertadores e Mundial de Clubes (2012), campeão paulista e da Recopa Sul-Americana (2013) vestindo o manto alvinegro.