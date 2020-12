Falece jardineiro do Lorient após ser atingido por projetores de luz

Notícias terríveis vindas da França. Neste domingo, um jardineiro do Lorient na Ligue 1 sofreu um acidente improvável que lhe custou a vida.

No final do jogo e enquanto fazia a manutenção, um conjunto de holofotes usados ​​para cuidar do gramado caiu sobre ele, causando ferimentos graves.

De acordo com o 'Canal +', o jardineiro consequentemente sofreu uma parada cardíaca e técnicas de reanimação foram realizadas antes de ser colocado na ambulância. A cena foi um choque para todos os presentes no estádio.

Horas depois, o 'Ouest France' relatou a morte do operador de 38 anos, que havia sido internado na UTI em estado crítico por causa do acidente.

Fabrice Loher, prefeito de Lorient, estava no local e lamentou o que aconteceu: "É um acidente terrível, simplesmente aconteceu".