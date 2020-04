Felipe Anderson e Azmoun, na agenda do Napoli. AFP

O Napoli continua vasculhando o mercado, apesar do hiato, e parece estar concentrando seus esforços na parte ofensiva, pois perderá pelo menos duas peças-chave até o final do contrato no verão. Felipe Anderson e Sardar Azmoun são mencionados como substitutos de Callejón e Mertens.