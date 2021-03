Felipe Jonatan projeta temporada do Santos e fala sobre Ariel Holan

A equipe do Santos vive seu primeiro mês sobre o comando do argentino Ariel Holan, que foi contratado em 1º de março. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan comentou as primeiras semanas com o novo técnico.

“O professor Ariel é um cara muito intenso. Desde o primeiro dia ele vem colocando essa intensidade em campo e diversificando cada vez mais os treinamentos. Estamos muito felizes com esse trabalho que vem sendo feito. Aos poucos ele vai conseguindo colocar sua cara na equipe e esperamos fazer um grande ano com ele no comando”, afirmou o jogador.

Desde a chegada do treinador, o Peixe disputou quatro partidas em onze jogos antes de o Campeonato Paulista ser interrompido devido à pandemia. Com mais tempo de preparação enquanto os jogos não são retomados, os atletas já conhecem as características do argentino.

"O Ariel é um cara bem alegre e espontâneo. Às vezes a gente tem aquela coisa de achar que argentino é mais reservado e tal, mas ele é bem extrovertido no CT e nas concentrações. Ele dá a vida pelo Santos. Independentemente de qualquer situação difícil que o clube esteja passando, ter um ambiente leve no dia a dia faz toda a diferença, e isso o Holan tem feito também desde que chegou. Ele tem conseguido conciliar a parte tática com a descontração e isso tem sido muito bom”, concluiu o lateral-esquerdo.

Nas primeiras quatro partidas do Campeonato Paulista, o time santista teve uma vitória, dois empates e uma derrota.