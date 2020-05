"Neymar deve vencer a Champions, senão tem que voltar ao Barça"

Neymar, Lautaro e Barcelona. Um triângulo amoroso que pode acabar com os dois jogadores formando a dupla atacante da equipe catalã. Felipe Melo falou de ambos.

"Neymar deu um passo atrás porque não venceu a Champions. Ele tem que vencer, senão deve voltar ao Barça. O problema é que, se ele for, tem um certo Messi, esse é o problema", disse ele sobre seu compatriota.

Além de dar conselhos a Neymar, elogiou Lautaro. "Eu o vejo com muito mais poder, força e objetivo. Ele é um jogador que me lembra Gabriel Jesus, que trabalha muito sem bola. Para mim, ele será o futuro atacante do futebol mundial", assegurou.

"Quero ver Lautaro jogando em Barcelona. Imagine, você tem Suárez, entre os melhores empates dianteiros do mundo. Lautaro chega com Messi, Suárez e Neymar, é preciso ter cinco Felipe Melos pegando firme em campo", afirmou o brasileiro.

Felipe Melo explicou que Lautaro tem "muitos recursos". "Eu amo os jogadores assim. Pensando rápido, Cavani, que corre, vem e luta; Suárez é o mesmo, Gabriel Jesus também e Lautaro é igual aos três", acrescentou.