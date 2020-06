Félix Correia passou por testes médicos com a Juventus

O português Félix Correia, jovem atacante de 19 anos do Manchester City, passou pelo reconhecimento médico com a Juventus neste domingo e deve formalizar sua contratação em breve.

Durante a última temporada, o jogador atuou por empréstimo no futebol dos Países Baixos, pelo AZ Alkmaar Sub-21, e esteve em Turim neste fim de semana para realizar os procedimentos da transferência.

Félix afirmou estar feliz por estar chegando ao gigante italiano, o que ocorre no mesmo dia em que o brasileiro Arthur Melo, meio-campista do Barcelona, ​​e o bósnio Miralem Pjanic, meia da Juventus, também passaram por exames médicos para encaminhar a troca entre as equipes.

Correia chegará à Juventus em uma operação que também envolve a transferência do espanhol Pablo Moreno.