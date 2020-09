VÍDEO: Fellipe Bastos pede 'pés no chão', mas exalta bom momento do Vasco

O Vasco vai surpreendendo nesse início de Campeonato Brasileiro sob o comando de Ramon. Felipe Bastos, um dos artilheiros do time, acredita que o clube pode brigar por títulos nessa temporada.

"Quando joga num grande clube como o Vasco, temos que sonhar com títulos. Sabemos das nossas limitações e vamos trabalhar em cima disso para estar no bolo. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, vamos tentar o título sempre. Queremos jogar bem todos os jogos, mas não vai ser assim. Vamos pensar em títulos sim, mas com muito pé no chão. Sabemos das nossas limitações e do que temos de melhorar. É preciso ter constância para lá na frente dar o sprint final para buscar coisas grandes, que é o que o torcedor está esperando", disse o meia.