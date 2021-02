FIFA divulga ranking de Seleções sem muitas mudanças

A FIFA divulgou nessa quinta-feira a atualização do ranking de Seleções. Os primeiros 32 lugares não sofreram alterações nessa primeira parcial.

Nas próximas semanas as seleções entram em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar e o novo ranking será divulgado no mês de abril.

As principais mudanças no ranking aconteceram entre as seleções africanas, com destaque para Marrocos (33º) e Mali (54º) que ganharam duas e três posições respectivamente.

Confira o 'top 10'

1. Bélgica, 1.780 pontos

2. França, 1.755

3. Brasil, 1.743

4. Inglaterra, 1.670

5. Portugal, 1.662

6. Espanha, 1.645

7. Argentina, 1642

8. Uruguai, 1639

9. México, 1632

10. Itália, 1625