FIFA e UEFA temem que fique até maio sem futebol

A maioria das ligas canceladas, casos positivos de coronavírus em jogadores de futebol de vários países e a paralisação total no mundo dos esportes. As perdas econômicas e de futebol são consideráveis e a FIFA e a UEFA tentam minimizá-las.

Na terça-feira, a UEFA se reunirá com jogadores, ligas e Federações para discutir o alerta de saúde em todo o mundo do futebol.

A FIFA e a UEFA, segundo 'Marca', já estão imaginando um cenário onde as partidas não serão disputadas novamente até maio. Dois meses de paralisação causariam um colapso em todas as competições.

O órgão europeu, depois de suspender a próxima semana da Liga dos Campeões e da Liga Europa, poderia adiar a Eurocopa para 2021 para dar mais tempo ao cronograma já congestionado.

Os jogadores querem segurança total na hora de voltar a competir, algo que nem a FIFA nem a UEFA podem garantir. E é que o vírus COVID-19 não diferencia nem raças, nem economia, nem empregos.

Por outro lado, e de acordo com a fonte acima mencionada, a Federação Espanhola terá uma Comissão de Monitoramento no próximo dia 25. A intenção, até agora, é seguir as recomendações do governo.