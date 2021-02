Filho de Drogba chega na Quarta Divisão italiana

Isaac Drogba, filho do ex-atacante Didier Drogba, assinou nesta segunda-feira pelo Folgore Caratese, time que joga na Serie D, quarta divisão do futebol italiano.

Isaac, nascido em 15 de dezembro de 2000 em Paris, passa a integrar a equipe do norte da Itália, com sede a poucos quilômetros de Milão, de forma definitiva, segundo nota oficial do clube.

O jovem atacante se formou na categoria de base do Chelsea, equipe da qual seu pai Didier é uma lenda, e depois ingressou no Guingamp francês Sub-19.

O Folgore Caratese ocupa a sétima posição no campeonato da Serie D, com 29 pontos em 19 rodadas, doze pontos atrás do líder Gozzano.