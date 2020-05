Fim da folga no Barcelona

Após aproveitarem de um dia de descanso, o elenco do Barcelona voltou aos trabalhos nessa sexta-feira na Ciudad Deportiva Joan Gamper, de olho na retomada da competição.

Assim como preza o protocolo de LaLiga, a equipe treinou dividida em dois grupos de dez jogadores. A atividade teve início as 9.30 horas no campo Tito Vilanova das instalações de Sant Joan Despí.

No sábado, o time comandado por Quique Setién voltará a se exercitar, no mesmo horário e nas mesma condições, enquanto espera a liberação para treinar com todo o elenco.

Tudo dependerá das medidas adotadas pelo governo espanhol para a contenção do coronavírus.