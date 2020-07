VÍDEO: Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Boavista no Maracanã

Sem público, devido a pendemia do coronavírus, o Flamengo bateu o Boavista pela Taça Rio com gols de Gerson e Pedro. O que deixou Jorge Jesus muito satisfeito.

"A equipe manteve o nível igual, não melhorou em relação ao primeiro jogo. No jogo com o Bangu, a equipe me surpreendeu porque jogou muito bem taticamente e disciplinada. A equipe do Boavista também não saía do seu campo de defesa. Mas tivemos jogadas de grande qualidade. Uma equipe que, seja o adversário que for, joga os 90 minutos no campo do adversário tem que ser uma equipe com um perfil tático muito forte. Tem que ser uma equipe que tenha uma capacidade física muito forte, e é isso que o Flamengo faz com o Boavista. Se tivesse que jogar com o Barcelona, também faria. Por isso que não é importante para nós quem é o adversário, o que importa são as nossas ideias", disse o treinador após a partida.