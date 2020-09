Flamengo de Domènec Torrent tem o Gabigol menos cirúrgico no ataque

O Flamengo ainda vive uma fase de adaptação em 2020. Após a saída de Jorge Jesus e a chegada do catalão Domènec Torrent, o Rubro-Negro tem se visto na necessidade de repensar seu jogo para se adaptar ao estilo do novo treinador. Embora demonstre apoio ao técnico em diversos momentos, Gabigol sofreu uma queda de rendimento no ataque flamenguista. Os números apontam que o camisa 9 sente mais dificuldade para converter chances em gols.

Na tarde desse domingo (13), o Flamengo foi derrotado pelo bravo Ceará, de Guto Ferreira, por 2 a 0 no Castelão. Os comandados de 'Gordiola' marcaram dois gols em seis minutos e não foram vazados. A partida era uma chance do Flamengo encostar de vez no Internacional, que lidera o Brasileirão.

Gabriel Barbosa teve três oportunidades claras para marcar gols. Em duas delas arrematou para fora, na outra, foi flagrado em impedimento.

De fato, a pontaria do atacante está menos precisa nos últimos tempos. De acordo com dados da Opta, durante o período de Jorge Jesus, Gabigol registou 64,89% de precisão nos seus chutes. Sob Dome, o número cai para 55,17%, ou seja, independente de sair o gol ou não, Gabriel acertava mais o alvo durante o período do português.

A taxa de conversão de chances em gols também sofreu uma queda sensível. Sob Jorge Jesus, 30,53% das finalizações do atacante se transformavam em gols, já na "Era Dome", o número cai para 17,24%.

Números como esses mostram que o desempenho individual do atacante caiu. Mais que plano de jogo e táticas, a queda dos números apresenta que o centroavante tem tido mais dificuldade nos fundamentos de finalização.

Talvez isso se explique pelos treinos diferentes aplicados pelos dois técnicos, talvez tenha a ver com a confiança que Jesus passava ao jogador. Para isso há apenas especulações, mas que o desempenho, junto com o do time, está abaixo, não há como negar.

Ainda assim, Gabriel Barbosa é um dos jogadores que mais marcaram gols em 2020 e procurará voltar à forma que o consagrou como um dos mais letais atacantes do Brasil nos últimos anos.