Flamengo derrota o Corinthians e aguarda 'final' contra o Inter

Enquanto o Flamengo entrou em campo buscando uma vitória para se aproximar do título, o Corinthians lutava por uma vaga da Libertadores, mas os visitantes viram o time da casa se impor com uma forte pressão no começo do jogo.

A postura surtiu efeito logo aos nove minutos, com gol de Willian Arão após cobrança de falta de Arrascaeta pela esquerda. O camisa 5 apenas desviou de cabeça para mandar a bola no canto direito de Cássio e abrir o placar.

O Flamengo permaneceu com sua postura dominante e já somava 73% da posse da bola aos 19 minutos, quando sofreu o empate na primeira vez em que teve sua área invadida.

O gol foi marcado por Léo Natel, que recebeu ótimo passe de Araos e ficou livre nas costas da zaga anfitriã para dominar e finalizar superando o jovem goleiro Hugo Souza.

O segundo tempo começou de forma mais equilibrada, com Gustavo exigindo uma boa defesa de Hugo Souza aos 52 minutos. No lance seguinte, o Flamengo voltou a abrir vantagem no placar.

O gol teve origem em ótima defesa de Cássio após chute de Bruno Henrique. Everton Ribeiro pegou a sobra e acionou Gabigol, que mandou de primeira para dentro. Inicialmente, a arbitragem marcou impedimento, mas o VAR revisou a jogada e validou o lance.

Com desvantagem no placar, Vagner Mancini não demorou para fazer várias trocas e avançar seu posicionamento. Ao mesmo tempo em que passou a frequentar a área adversária e ameaçar Hugo Souza, o Corinthians ficou mais exposto e deu chances em contra-ataques.

Apesar das mudanças, a equipe paulista não conseguiu superar a marcação e ainda viu Pedro entrar em campo para ameaçar pelo menos duas dentro da área.

Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 69 pontos e fica a um do líder Internacional. O Timão continua somando 49 pontos e ocupando a 10ª posição.

Na quarta-feira, a equipe paulista disputa partida atrasada na casa do Santos. Corinthians e Flamengo voltam a campo pela penúltima rodada no próximo domingo, quando o time de Mancini recebe o Vasco e o de Ceni faz duelo direto no Maracanã contra o Inter.