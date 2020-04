Flamengo trocará BS2 por Amazon?

Mesmo neste período em que o futebol mundial está praticamente paralisado, o Flamengo, que já levantou três taças em 2020, ainda dá um jeito de ter boas notícias: o clube, segundo apuração da UOL, está com um acordo de patrocínio encaminhado com a gigante Amazon.

Considerada uma das empresas mais valiosas do mundo, a plataforma chegaria com um valor anual de aproximadamente R$ 40 milhões, muito superior ao que o Fla recebe da BS2, atual parceira.

Assim, o clube já comunicou ao banco que existe uma possibilidade grande de acerto entre as duas partes. Mesmo que o BS2 tenha a prerrogativa de poder igualar qualquer proposta, parece ser apenas formalidade: ainda segundo a UOL, tais números são irreais para a empresa.

Caso a negociação se concretize e o Flamengo assine com a Amazon por um valor próximo ao especulado, se tornaria o segundo maior contrato de patrocínio do país: fica atrás apenas do vínculo do Palmeiras com a Crefisa, que, segundo dados divulgados pelo próprio clube, gera R$ 81 milhões anuais para o Verdão - além de outras metas.

Desta maneira, a tendência é que o clube carioca exerça uma opção no contrato que interrompe a parceria com o banco BS2, - que pode retornar em outra parte da camisa - e acerte com a Amazon.

Recentemente, a empresa inaugurou no Brasil a plataforma de streaming Amazon Prime, concorrente mundial de outros serviços como Netflix e Hulu. O patrocínio seria um dos próximos passos do clube para internacionalizar sua marca: ter um contrato com uma empresa deste tamanho seria um “boom” não só para suas receita, mas também para a divulgação do Flamengo no exterior.