VÍDEO: Flamengo está pronto para enfrentar o Independiente Del Valle

O Flamengo ganhou reforços importantes para o confronto contra o Independiente Del Valle. O Rubro-Negro se apegou ao protocolo da Conmebol para relacionar os atletas que testaram positivo no dia 19 de setembro. A entidade permite que jogadores com dez dias de infecção possam entrar em campo.

Confira no vídeo o último treino do time carioca para o jogo desta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O confronto pode valer a liderança isolada do Grupo A, já que as duas equipes somam nove pontos. O Junior Barranquilla, com seis, encara o zerado e já eliminado Barcelona de Guayaquil, no mesmo horário, na Colômbia.