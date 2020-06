Flamengo estipula preço por Gerson e aguarda proposta da Premier

Um dos principais jogadores do Flamengo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América, Gerson está valorizado. Depois de recusar uma oferta de 18 milhões de euros do Tottenham pelo volante, a diretoria rubro-negra se prepara para a "maratona" que vem pela frente. Isso porque o staff do meia vem conversando com outras equipes e espera uma outra investida nos próximos dias.

Além do Tottenham, Chelsea e Borrusia Dormund estão interessados no jogador, as conversas estão sendo intensificadas e segundo 'Goal.com' apurou, o time de Frank Lampard prepara uma oferta de cerca de 35 milhões de euros (196 milhões de reais na cotação atual) pelo meia de 23 anos. Ainda conforme apuração, esse é o valor definido pela diretoria do Flamengo para abrir as conversas.

Gerson tem ficado de fora das conversas e deixado tudo nas mãos de seu pai, Marcão Santos, quem sempre cuidou de seus interesses, os contatos entre ele e as equipes interessadas no jogador estão sendo feitas através de um intermediário. Ele está feliz no Flamengo e não pretende sair do clube, no entanto, não descartou uma saída, deixando aberta qualquer possibilidade. Internamente, a diretoria rubro-negra já não encara com tanto otimismo, sabendo que se uma proposta nesses valores se concretizar, vai ser muuito difícil segurar o "vapo-vapo".

A venda de Gerson traria tranquilidade financeira para o Flamengo em um ano onde a receita já ficou bastante comprometida pela paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus. E não deve parar por aí, o Campeonato Carioca, por exemplo, está previsto para terminar sem público, algo que não é descartado por outros torneios como a Copa Libertadores da América.

"Eu acho que o futebol volta. Vamos ter impactos, a gente vai ter impacto na receita esse ano, ela pode ser minimizada se tivermos um ano como o de 2019. Se ganhar a Copa do Brasil, que tem uma premiação elevada, e a Libertadores isso reduz o impacto para nós. Tivemos perda de receita no sócio torcedor, perda de receita de bilheteria. No calendário, os campeonatos só devem acabar no ano que vem, causa um efeito de caixa. Talvez a gente tenha que repensar o preço dos ingressos", disse o presidente Rodolfo Landim em entrevista recente ao Jogo Aberto, da Band.

Aos 23 anos, Gerson chegou ao Flamengo em julho do ano passado. O clube desembolsou 11 milhões de euros por 100% dos direitos do meia, no entanto, a Roma terá 10% no valor de uma futura venda.