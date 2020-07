Flamengo explica ausência de Bruno Henrique na final

O Flamengo entrará em campo neste domingo sem um de seus principais jogadores. Bruno Henrique se recupera de um problema físico e não disputará o Fla-Flu.

O desfalque foi confirmado pelo clube da Gávea, que justificou a ausência do atacante e minimizou a preocupação dos torcedores ao afirmar que não se trata de uma lesão grave.

"O atleta Bruno Henrique sentiu dores na panturrilha esquerda após o último jogo. Realizou exame na quinta (09.07) e, com apenas edema detectado, treinou e fez fortalecimento muscular. Ainda assim, por precaução, a comissão técnica preferiu não relacioná-lo neste domingo (12.07)", confirmou o clube pelas redes sociais.

O Rubro-Negro não confirmou a presença do jogador para a segunda partida da final, marcada para a próxima quarta-feira, às 21h, também no Maracanã. No entanto, a nota dá um tom de tranquilidade que é interpretado com otimismo para o jogo de volta.

Do lado do Fluminense, Wellington Silva é o desfalque de última hora em função do resultado positivo em teste para Covid-19. Confira os desfalques e prováveis escalações das equipes de Jorge Jesus e Odair Hellmann para a primeira partida da final do Campeonato Carioca 2020.