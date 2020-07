Jogador do Fluminense testa positivo horas antes da final

A menos de quatro horas de a bola rolar no Maracanã, o Fluminense confirmou o afastamente de um de seus jogadores devido ao resultado positivo para o novo coronavírus.

Inicialmente, o nome do alteta infectado não foi divulgado, mas a imprensa carioca afirma que é o atacante Wellington Silva. Ele foi isolado do grupo e está sendo acompanhado por profissionais do departamento médico.

O Flamengo, por sua vez, informou que todos 40 integrantes envolvidos na decisão tiveram resultados negativos nos testes e poderão trabalhar no clássico marcado para as 16h (horário de Brasília).

Confira os desfalques e prováveis escalações das equipes de Jorge Jesus e Odair Hellmann para a primeira partida da final do Campeonato Carioca 2020.