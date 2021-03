Flamengo recebe proposta do Red Bull Bragatino por Natan

O Flamengo está próximo de acertar a saída do zagueiro Natan para o Red Bull Bragantino. A diretoria Rubro-Negra tem uma ofertada de empréstimo considerada "muito boa" em mãos e avalia fechar negócio. A informação foi publicamente primeiramente pelo UOL e confirmada pela Goal.

Aos 20 anos de idade, Natan é um dos jogadores mais promissores do Flamengo. Cria das categorias de base do clube, ele ganhou notoriedade ao ser utilizado por Domènec Torrent, no Brasileirão e na Copa Libertadores 2020. O zagueiro conquistou rapidamente a confinaça da torcida.

Com a saída de Dome, no entanto, Natan acabou perdendo espaço com Rogério Ceni que optou por utilizar Willian Arão na zaga ou Gustavo Henrique ao lado de Rodrigo Caio. Em fevereiro, o Flamengo acertou o empréstimo de Bruno Viana, que pertence ao Braga, de Portugal.

Com a possibilidade de atuar pouco na atual temporada, o Flamengo estuda fazer negócio. O Red Bull Bragantino ofereceu um contrato de empréstimo até dezembro deste ano, pagando 500 mil euros e com opção de compra de 3 milhões de euros (20 milhões de reais aproximadamente) por 70%dos direitos econômicos.

Natan, que disputou os primeiros jogos do Campeonato Carioca como capitão da equipe, aguarda o desfecho da negociação. O zagueiro treinou normalmente no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (11).