Flamengo sonha alto: descarta Gallardo e sonha com Unai Emery

O River Plate não se sente totalmente à vontade com os rumores da saída de Marcelo Gallardo, seu melhor mister até o momento no clube. Com a saída de Jorge Jesus, o 'Muñeco' é um dos favoritos nos escritórios do Flamengo.

"Ele está no River e não concordou em iniciar negociações com nenhuma equipe", disse Juan Berros, agente do treinador, em suas palavras para 'Globoesporte'.

Algumas declarações que parecem fechar definitivamente a porta para Gallardo no Mengão, que já está considerando outras alternativas para o banco.

Conforme relata 'Olé', Unai Emery, Leonardo Jardim ou Miguel Ángel Ramírez são os melhores colocados para treinar o Flamengo.

A alternativa de Jorge Sampaoli, que atualmente tem contrato com o Atlético Mineiro, não está descartada.

Quem seria o melhor técnico disponível para treinar o Flamengo?