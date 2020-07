Flamengo vence a primeira final do Campeonato Carioca

Após empate no tempo normal da final da Taça Rio, o Maracanã recebeu um novo Fla-Flu em mais uma decisão. Dessa vez, o duelo colocava em disputa o título do Campeonato Carioca.

O Tricolor começou dominando a posse de bola e chegou à primeira finalização com Evanílson exigindo defesa de Diego Alves. Em seguida, o Rubro-Negro respondeu com Gabigol fazendo Muriel trabalhar e equilibrou o jogo.

O placar foi aberto por Pedro aos 28 minutos. O atacante do Flamengo recebeu assistência de Diego e, dentro da área, bateu de primeira por cima de Muriel.

As tentativas seguintes no primeiro tempo se concentraram em cruzamentos diante de menor ritmo e menos criatividade de ambos os times. A vantagem foi dos goleiros e dos zagueiros a cada bola levantada.

O segundo tempo seria mais intenso e começaria com amplo domínio do Fluminense na produção de chances reais. Yago Felipe e Dodi exigiram duas defesas difíceis de Diego Alves.

Aos 60 minutos, a postura do time de Odair Hellmann surtiu efeito com Evanílson. Em ataque pela esquerda, o atacante recebeu cruzamento de Egídio e empurrou de primeira para dentro.

O momento de claro predomínio do time das Laranjeiras permaneceu em campo após o gol de empate e Diego Alves voltou a fazer novas defesas, com finalizações de Matheus Ferraz e Yago Felipe. Em um desses momentos de pressão, o Flamengo aproveitaria para sair em contra-ataque.

Depois de cobrança de escanteio de Nenê, a zaga afastou, Gabigol foi acionado e ganhou de Egídio na velocidade pela direita para cruzar encontrando Michael, que estava livre no meio da área e empurrou para dentro.

Os minutos finais foram de mais insistência do Tricolor no campo de ataque, mas sem eficiência para superar o goleiro flamenguista.

Já nos acréscimos, Gabigol foi expulso e virou desfalque para a grande final. A arbitragem interpretou que o atacante queria matar tempo e apresentou a ele o segundo cartão amarelo.

Com a vitória no primeiro jogo, o time de Jorge Jesus chega com um gol de vantagem para a segunda decisão, que está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h, também no Maracanã.