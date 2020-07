Florentino, sobre Ramos: "Tranquilo, ele estará no Real a vida toda"

Perguntado sobre as palavras de Sergio Ramos, que garantiu que queria encerrar sua carreira no Real Madrid na comemoração da Liga em campo, Florentino, no 'Movistar +', garantiu que o capitão se aposentaria no clube merengue.

"Ele certamente terminará. Certeza. Sergio ficará aqui a vida toda. Todos podem se tranquilizar", afirmou. Questionado sobre a pressa ou não com a renovação, ele acrescentou: "Não é porque discutimos isso que a história deste clube ou de Sergio Ramos mudarão".

"Ele tem sido mais do que apenas um capitão. Ele comandou a equipe com uma tremenda liderança. Ele ocupou um lugar muito importante no elenco e neste trabalho", disse Pérez sobre o zagueiro, que encerra seu contrato em 30 de junho de 2021.

Além disso, o presidente merengue destacou o nome de vários membros da equipe: "Todos eles foram enormes, especialmente Karim, com dois gols, o goleiro, Sergio, que é o capitão e um pouco mais, Casemiro..." .

"Mas todos eles foram bem. Eles formaram um time de alto nível que foi visto agora e em todas as partidas. Queríamos vencer esta Liga, os jogadores transmitiram a vontade e o treinador colocou a lenha na fogueira, que também é o arquiteto de tudo isso", acrescentou.