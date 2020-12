Fora dos planos, Flamengo recebe proposta e tenta negociar Lincoln

Depois da precoce eliminação na Copa Libertadores, o Flamengo vira o foco para um pente fino no elenco que pode começar por Lincoln. O atacante, que não goza de tanto prestígio internamente, é um dos primeiros na fila para sair e a diretoria Rubro-Negra recebeu uma proposta do Pafos, do Chipre, de 4 milhões de dólares (R$ 20,5 milhões de reais na cotação atual) por 75% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi trazida pelo Globoesporte.com e confirmada pela Goal.

Apesar disso, fontes ligadas garantem que ainda não viram a proposta e pregam cautela. Isso porque a janela de transferências só abrirá em janeiro e há uma expectativa para retomar as conversas com o Dínamo de Kiev, que demonstrou interesse em Lincoln na última janela de transferências.

FORA DOS PLANOS

Por outro lado, assim como Pafos, o Flamengo deseja negociar o jogador o quanto antes, mesmo faltando ainda um mês para a abertura da janela. A diretoria, inclusive, tentou descer Lincoln para jogar no sub-20, algo que foi reprovado pelos agentes do atleta.

Aos 19 anos, Lincoln ficou de fora dos relacionados para o último jogo contra o Racing, pela Copa Libertadores. Em seu lugar, Rodrigo Muniz, que voltou de empréstimo do Coritiba a pedido de Rogério Ceni, foi relacionado.