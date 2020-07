Francês pode ser o novo técnico do Barcelona

Os Melhores Sites de Apostas já começam a especular uma possível troca no comando de um dos maiores clubes do mundo. O técnico francês Laurent Blanc é considerado o favorito para assumir o comando do Barcelona, em caso de demissão do atual treinador, Quique Setién.

Essa informação foi divulgada pelo jornal 'L'Équipe'. De acordo com o periódico, Blanc teria prestígio junto à diretoria do clube catalão. Algumas semanas atrás, o jornal Mundo Deportivo, tradicional na Espanha, havia noticiado que ele fora oferecido ao Barça e passara a ser cogitado para o cargo.

Além de ter defendido o Barcelona entre 1996 e 1997, Blanc foi companheiro na seleção da França do hoje diretor técnico do clube, Eric Abidal. Também foi o seu treinador entre 2010 e 2012. De acordo com o jornal francês, essa não foi a primeira vez que Abidal tentou emplacar o colega como o técnico do Barça.

O ex-jogador é técnico desde 2007 e tem no currículo passagens por Bordeaux e Paris Saint-Germain. Ele não comanda uma equipe desde 2016. Blanc conquistou como treinador quatro vezes o Campeonato Francês, duas vezes a Copa da França, quatro vezes a Copa da Liga Francesa e cinco vezes a Supercopa da França.

Segundo o 'L'Équipe', o vínculo de Laurent Blanc com o Barcelona seria de curta duração. Ele assumiria após o término da Liga dos Campeões e deixaria o cargo para a chegada de Xavi, em meados do ano que vem. Hoje o ex-meia é o técnico do Al-Sadd, do Qatar. Vale lembrar também que 2021 é ano de eleições presidenciais no clube.

O Barcelona terminou o Campeonato Espanhol em segundo lugar, apesar de estar na liderança antes da paralisação por causa da pandemia do coronavírus. O time de Messi e companhia ainda tem pela frente a disputa do jogo de volta contra o Napoli, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida será no dia 8 de agosto, no Camp Nou.

Até o momento, tem sido uma temporada decepcionante para o Barça. O fato de o Real Madrid ter vencido o campeonato nacional também aumenta a crise no time catalão. Outro aspecto negativo da atual temporada é a possível saída de Messi, que já teria barrado uma renovação de contrato com o clube.

Nos bastidores, a informação que se tem é que o craque esteja insatisfeito com as contratações que a diretoria tem feito. Messi gostaria de ver Neymar de volta ao Barcelona, mas não teve o desejo atendido na última temporada.