Furacão varre o Colo-Colo e assume a ponta

O Athletico-PR fez mais uma vítima na Arena da Baixada. O time brasileiro recebeu a visita do Colo-Colo pela 4º rodada da Libertadores e não deixou a equipe chilena ver a bola.

O jovem time comandado pelo interino Eduardo Barros foi perfeito no primeiro tempo. Logo aos sete minutos de jogo, saiu o primeiro gol. Christian cobrou o escanteio, Pedro Henrique subiu no meio da confusão e desviou de cabeça para abrir o placar!

Os paranaenses não davam espaço para o Colo-Colo, que não conseguia levar perigo ao gol defendido por Santos. A superioridade era tanta, que aos 15' o placar já marcava 2 a 0.

O Furacão chegou pela esquerda, Cittadini bateu cruzado, o goleiro espalmou e Erick chegou dividindo com Suazo e mandou para as redes. O árbitro acabou dando gol contra.

Depois de marcar dois gols em 15 minutos, o Furacão diminuiu o ritmo, mas em nenhum momento correu perigo. Tanto que o chute mais perigoso do Colo-Colo só saiu no finalzinho do segundo tempo, e a bola ficou fácil para o goleiro Santos.

Com a vitória o Atlhetico-PR chegou aos nove pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo C da competição. O Colo-Colo é o segundo e logo atrás estão Jorge Wilstermann e Peñarol.

Na próxima rodada o Furacão recebe o Peñarol na Arena da Baixada, enquanto o Colo-Colo visita o Peñarol.